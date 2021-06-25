Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı

Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen özel harekat polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen özel harekat polisi Nazif Topsakal, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Programda şehit Nazif Topsakal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Programa, şehidin ailesi, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı
Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
AK Partili vekil ve kardeşine eylem için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haber! İkna çalışmaları sonucu 5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şehit Nazif Topsakal mezarı başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 12:21:06. #1.14#

title