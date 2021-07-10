Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı
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Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da şehit olan Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın isimlerinin verildiği kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da şehit olan Astsubay Esma Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın isimlerinin verildiği kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Şırnak merkeze bağlı Kaymakam Çeşme Köyü İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulunda 'Şehit Astsubay Esma Çevik ve Uzman Jandarma Kemal Sayar Kütüphanesi'nin açılışında şehitler için dua edildi. Açılışa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, Şehit Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, kız kardeşi Esra Akgül, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Ne zaman şehit haberi alsak yüreğimize ateş düşüyor. Özellikle de ailelerin yüreklerine ateş düşüyor. Şehitlerimiz her zaman gönlümüzde ve zihnimizdedir. Gurur meselemizde budur. Bu topraklarda bin yıldır durabiliyorsak ve 81 ilimizde vatandaşlarımız yaşayabiliyorsa şehitlerimizin ödediği bu bedeldir. Şehitlerimiz vatan için canlarını ve kanlarını feda etmesi sayesinde aynı şekilde gazilerimiz ve şuan da nöbet tutmakta olan sınır bölgeleri ve karakollarda kahramanlarımız, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve koruyucularımızın sayesindedir. 9 Aralık 2019'da Esma ve Kemal kardeşimizin hain bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcıya müdahale etmek üzere ekiple beraber gittiğini biliyorduk. Müdahale sırasında yaralandıklarının haberini aldık. Hastane de tüm müdahalelere rağmen şehit oldular. Gerek kemal kardeşimiz gerek Esma kardeşimiz yaptığı görevlerde hem mesai arkadaşları hem de muhatap oldukları vatandaşların nezdinde çok özel sevgi ve saygıya sahip olduklarını hep birlikte öğrendik. Esma kardeşimiz genç kızların adeta örnek olmuştu. Onların sevgisine mazhar olmuştu. İdil ilçesindeki bazı köylerde genç kızlar Esma kardeşimize mektup yazarak senin gibi olmak istiyoruz. Ama şehit oldu ve rütbelerin en büyüğü nasip oldu. Bir yandan hüzünle anarken bir yandan da gururla anıyoruz. Çünkü biliyoruz ki onlar en üst rütbeye terfi ettiler. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizleri coşturuyor, bize düşen de onların hatıralarına sahip çıkmak, layık olmaya çalışmak ve hatıralarını yaşatmaktır. Kaymakam Çeşmesi köyünde bir okulda açılan kütüphaneye şehitlerimizin isimleri verilmesi bunun bir göstergesidir. Devletimiz ve milletimizin görevi şehitlerimize sahip çıkmaktır. Esma ve Kemal kardeşimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum" dedi.

Şehit Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın ise kütüphanenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkür etti.

Daha sonra, kütüphanenin açılışı yapılırken, duygulu anlar yaşandı.

Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı
Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı
Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı
Son dakika! Şehit Esma Çevik ve Kemal Sayar adına kütüphane açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit

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