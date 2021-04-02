Son dakika: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te yaşatılacak
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Son dakika: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te yaşatılacak

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika: Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı memleketi Siirt'te yaşatılacak

Son dakika gündem haberi... Siirt Belediye Meclisinin kararıyla, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı caddeye verildi.

Siirt Belediye Meclisinin kararıyla, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı caddeye verildi.

Siirt Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Meclisince, İstanbul Adliyesinde görev yaparken 31 Mart 2015'te şehit edilen Kiraz'ın isminin, Barış Mahallesi'nde adliyenin bulunduğu caddeye verilmesi kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 6 yıl önce terör saldırısında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz'ın adının memleketi Siirt'te yaşatılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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