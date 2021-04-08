Son Dakika | Şehit ailelerinden 104 emekli amirale tepki
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Son Dakika | Şehit ailelerinden 104 emekli amirale tepki

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Son Dakika | Şehit ailelerinden 104 emekli amirale tepki

Gelen son dakika haberine göre 104 Emekli amiralin yayınladığı bildiriyi kınayan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcı Necati Selvitop, "Sizler ve sizin gibiler yüzünden şanlı ordumuzun mensuplarına şüphe ile bakar hale geldik.

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104 Emekli amiralin yayınladığı bildiriyi kınayan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcı Necati Selvitop, "Sizler ve sizin gibiler yüzünden şanlı ordumuzun mensuplarına şüphe ile bakar hale geldik. Bu nasıl bir cüret" dedi.

Şehit Aileleri Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi, 104 Emekli Amiralin yayınladığı bildiri ile ilgili basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcı Necati Selvitop, "Bir gece yarısı geçmiş karanlık tarihlere özenerek, aba altından sopa gösterircesine yapmış oldukları akıllara durgunluk verecek açıklamalarını, üniformasını giydiği ekmeğini yediği ve yemeye de devam ettiği devletine kin ve nefret kusmaları olarak görüyor, Şehit Aileleri ve Dernek Genel merkezi olarak kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz" dedi.

"Bu nasıl bir cüret"

Ordu mensuplarına şüpheyle bakar hale geldiklerini ifade eden Selvitop, "Sizler ve sizin gibiler yüzünden Şanlı ordumuzun mensuplarına şüphe ile bakar hale geldik. Daha yaşanmış gibi aklımızda olan 15 Temmuz travmasını atlatamamışken, acılarımız kor gibi göğe yükselmiş benim askerim, benim polisim dediklerimiz, sözüm ona vatan haini olarak karşımıza çıkmışken bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu nasıl bir cüret" diye konuştu.

"Sakın bu saatten sonra geri vites yapmaya kalkmayın"

104 Emekli amirale seslenen Selvitop, "Sakın bu saatten sonra geri vites yapmaya kalkmayın. Bu dernek 1999 yılında kuruldu. Odur budur öyle veya böyle yaşadığımız Şehit Ailelerimizin mağduriyetinin altında da sizin ve sizin gibi düşünenlerin imzasının olduğunu gördük. FETÖ, PKK, DEAŞ, Hizbullah, IŞİD gibi vatan hainlerinin kirli tuzaklarını görüyoruz. Sizi bunlardan nasıl ayırt edecek bu millet soruyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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