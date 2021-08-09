Son dakika... Seferihisarlılar, yangın bölgesine yardım gönderdi

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir grup gönüllü, topladıkları yardımları orman yangınından zarar gören Muğla'ya gönderdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir grup gönüllü, topladıkları yardımları orman yangınından zarar gören Muğla'ya gönderdi.

Gönüllülerin başlattığı kampanyaya Seferihisar esnafı ve iş insanları destek verdi.

Kampanyada 1 kamyon dolusu malzeme toplandı. Malzemeleri, ilçe sakinlerinden Gürcan Arsu kamyonuyla ücretsiz taşıdı.

Gönüllülerden İsmail Aydıntepe, bölgedeki belediye başkanlarıyla temas kurarak ihtiyaçları belirlediklerini söyledi.

Destek veren Seferihisarlılara da teşekkür eden Aydıntepe, "Orada canımız yanıyorken biz burada boş duramazdık. Allah tüm esnafımızdan, müteahhitlerimizden, işçimizden, Seferihisar halkından razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar