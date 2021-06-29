Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! İki kardeşin istismara uğradığı olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Tutuksuz yargıya itiraz ettik, mahkeme reddetti, karar bağımsız Yargı'ya ait. Yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin yürütülen davada sanıkların tahliye edilmesi büyük tepki topladı. Tahliye kararına itirazda bulunulurken, faillerin en ağır cezayı alması isin hukuki süreçte takibin sürdürüleceği bildirildi.

"NİHAİ KARAR BAĞIMSIZ YARGIYA AİTTİR"

Konuyla ilgili Elmalı Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."

Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi

"EN AĞIR CEZANIN ALINMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Parti olarak davayı yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
Son Dakika! AK Parti'den Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Bakanlık devreye girdi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Taner Ölmez Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:13:17. #1.15#

title