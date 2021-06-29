Son Dakika! Elmalı Başsavcılığı'ndan iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebimiz reddedildi

Son dakika! İki kardeşin istismara uğradığı olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Tutuksuz yargıya itiraz ettik, mahkeme reddetti, karar bağımsız Yargı'ya ait. Yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin yürütülen davada sanıkların tahliye edilmesi büyük tepki topladı. Tahliye kararına itirazda bulunulurken, faillerin en ağır cezayı alması isin hukuki süreçte takibin sürdürüleceği bildirildi.

"NİHAİ KARAR BAĞIMSIZ YARGIYA AİTTİR"

Konuyla ilgili Elmalı Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da 2019 yılında İki çocuğun istismar edilmesi olayı ile ilgili Yargılama sürecinde delillerin toplanmış olması ve alınan beyanlardaki çelişkiler dikkate alınarak sanıkların 5 Ocak 2021 tarihinde tutuksuz yargılanmalarına karar verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bu karara itiraz edilmiştir. Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz reddedilmiştir. 5 ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen sanıklar hakkındaki yargılama süreci devam etmekte olup, son duruşma 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılarak, duruşması 17 Eylül 2021 tarihine bırakılmıştır. Nihai karar bağımsız ve tarafsız yargıya aittir."

"EN AĞIR CEZANIN ALINMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Konuyla ilgili bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Parti olarak davayı yakından takip ettiklerini söyleyen Çelik, "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" diye konuştu.