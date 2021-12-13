Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü, kardeşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Haleplibahçe Mahallesi 2428 Sokak'ta dün silahlı saldırı sonucu Nihat Birgül'ün hayatını kaybetmesi, kardeşi Cemil Birgül'ün yaralanmasının ardından Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, Cemil Birgül'ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Eyyübiye ilçesinde dün, Nihat ve kardeşi Cemil Birgül uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Nihat Birgül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika: Şanlıurfa'daki silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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