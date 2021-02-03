Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
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Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

03.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:10

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Polislerin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavgaya karışan 40 kişi gözaltına alındı.

Olay, Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kız kaçırma meselesi yüzünden dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı. Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateş açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı. 

Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadın şüphelilerden birisi, "Kanımız yerde kalmadı' dedi. Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar ise güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.Polis, yaşananların ardından olay yerine ile hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı
Son dakika! Şanlıurfa'da; tüfekli, bıçaklı, taşlı, sopalı kavga: 10 yaralı, 40 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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