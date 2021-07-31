Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu

Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Şanlıurfa Dergah Camii'nde, 28 yıl önce Şırnak Uludere'de vatani görevini yaptığı sırada terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit edilen Piyade Er Mahmut Teke'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle, tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Şanlıurfa Dergah Camii'nde, 28 yıl önce Şırnak Uludere'de vatani görevini yaptığı sırada terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit edilen Piyade Er Mahmut Teke'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle, tüm şehitlerimiz için mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi okutulan mevlid-i şerife, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlit, yapılan dualar ve Cuma namazının ardından Vali Erin ve beraberindekiler, cami çıkışında vatandaşlara ikramlık dağıttı.

Cami avlusunda vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, Balıklıgöl Platosunda kurulan mobil aşı istasyonunu da ziyaret etti. Burada bulunan vatandaşlara, koronavirüs salgını karşısında korunmanın et etkili yönteminin aşı olduğunu hatırlatan Vali Erin, gençleri aşı olmaya davet ederek, görev başındaki sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi. - ŞANLIURFA

Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu
Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Şanlıurfa'da Şehit Mahmut Teke için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 09:51:30. #1.16#

title