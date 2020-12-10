Son Dakika: Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisini patlatmaya çalışan canlı bombanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Canlı bombanın üzerine sarılı korse içerisinde 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

1.5 KG PATLAMAYA HAZIR PARÇA TESİRLİ PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edildi.