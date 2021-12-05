Son dakika... Şanlıurfa'da inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen İşçi yaşamını yitirdi.

Merkez Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalışan Osman Çiçek (40), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Osman Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından işçinin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Diyarbakırlı olan Çiçek'in çalışmak için kente geldiği ve cenazesinin memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.