Son dakika: Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika: Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Süleyman Korkmaz (43) idaresindeki 31 AGD 718 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 87'nci kilometresinde İbrahim Öztürk'ün kullandığı 47 EBC 77 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sıkışan tır sürücüsü Korkmaz ile yanındaki bir kişi ve diğer tırın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: Şanlıurfa'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:48:42. #1.14#

title