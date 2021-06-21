Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da göçmen kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, göçmenlerin yasa dışı yollarla sınırdan geçirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki Ceylanpınar, Akçakale ve Harran ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte Suriye kimliği ile pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Aytaç Kara Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:58:38. #1.15#

title