Son dakika... Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü - Haberler
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Son dakika... Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 4 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Dolutepe Mahallesi'nde Baran Beşdağ'ı emziren annesi, bebeğinin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından bebeği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Baran bebek kurtarılamadı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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