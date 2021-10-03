Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu 23. kilometresi SAGİMAD Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Çelik idaresindeki 06 HE 5986 plakalı hafif ticari araç Umut Gülçiçek idaresindeki 34 GJ 1632 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada Hanife Çakır (46), İlknur Çelik (3) ve Raziye Çelik (27) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Ağabeyimi sırtından vurmuş'

'Ağabeyimi sırtından vurmuş'
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Kubilay Aka Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Umut Meraş Güven Yalçın Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 22:17:14. #1.12#