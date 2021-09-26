Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'da otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Namazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir idaresindeki 55 GY 027 plakalı otomobil, Tolga Gündoğdu yönetimindeki 55 AFE 067 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ramazan Demir ile oğlu İsmail Demir, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Ramazan Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Kağıthane'de otomobilde kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

 Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu

 Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne olduğu yere yığılıp kaldı

Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne olduğu yere yığılıp kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sezai Temelli Ahmet Davutoğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Oğuzhan Koç Düm Tek Tek
Spor Mario Balotelli Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Samsun'da otomobil traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:24:29. #1.17#