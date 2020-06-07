Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 23 hasta hayatını kaybetti. Bugün 35 bin 335 test yapılırken 914 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 2647 hasta ise taburcu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Haziran Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 35 bin 335 test yapıldı ve 914 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 23 hasta ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 692'ye, vaka sayısı ise 170 bin 132'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Günlük iyileşen hasta sayısındaki büyük artış ise dikkatlerden kaçmadı. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2 bin 647 hasta daha taburcu edildi. Böylece koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 137 bin 969'a yükseldi.

ENTÜBE VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYILARI

Tabloya göre, yoğun bakımdaki hasta sayısı 613'e, entübe hasta sayısı ise 274'e yükseldi. Toplam test sayısı ise 2 milyon 338 bin 593'e ulaştı.

"TEDBİR AZALDIKÇA TEHDİT ARTIYOR"

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon çalışmalarında, 'Geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" ifadelerini kullandı.