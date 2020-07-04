Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı Son dakika: Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dün Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

SORUMLU MÜDÜR VE 2 USTABAŞI İÇİN GÖZALTI KARARI

Savcılık, havai fişek fabrikasındaki patalamayla ilgili soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.