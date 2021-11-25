Son dakika... Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı - Haberler
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Son dakika... Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika... Sakarya'da duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı

Son dakika haberler: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 çocuk yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi'nde R.A.B. (17) idaresindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, bir sitenin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sürücü ile A.A. (16), M.Y. (14), E.Z (16) ve M.B.A. (15) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri

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