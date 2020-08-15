Son dakika! SAKARYA Cami lojmanı tartışmasında öldürülmüş Gelen son dakika haberine göre Cami lojmanı tartışmasında öldürülmüşSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selahattin Aydemir (75) toprağa verildi.

Cami lojmanı tartışmasında öldürülmüş

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selahattin Aydemir (75) toprağa verildi. Zekeriya K.?nın cami imamıyla aralarında sorun olduğu, cami derneğinin yönetiminde olan Selahattin ve kardeşi Hayati Aydemir ile cami lojmanının dış cephe ve doğal gaz tesisatını yaptırması nedeniyle tartıştığı ve 2 kardeşi vurduğu iddia edildi. Dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Zekeriya K. kavga ettiği Selahattin Aydemir ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu. Selahattin Aydemir yaşamını yitirirken, Hayati Aydemir'in kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor. Olayın ardından kaçan Zekeriya K.?nın, mahalle caminin derneğinin yönetiminde olan Selahattin Aydemir ve Hayati Aydemir ile cami ile birlikte lojmanın dış cephe kaplaması ve doğal gaz tesisatı konusunda tartıştığı öğrenildi. Zekeriya K.?nın aralarında sorun olan cami imamının kullandığı lojmanın doğal gaz tesisatının ve dış cephe kaplamasının yapılması konusunda tartıştığı, kardeşleri bu nedenle vurduğu iddia edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Selahattin Aydemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Selahattin Aydemir'in cenazesi ilk olarak evine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Aydemir, Küçücek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA