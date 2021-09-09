Son dakika: Sahte belge basılan matbaaya baskın: Baba ve oğul gözaltında

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul polisi ehliyetten diplomaya, bandrolden kimlik kartına kadar birçok belgenin sahtesinin basıldığı matbaaya baskın düzenledi.

İstanbul polisi ehliyetten diplomaya, bandrolden kimlik kartına kadar birçok belgenin sahtesinin basıldığı matbaaya baskın düzenledi. Operasyonda baba ve oğlu gözaltına alınırken, gerçeğe yakın üretilen belgelerin çeşitli fiyat aralığında satıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri, kimlik, öğrenci belgesi, diploma, yabancı alkollü içkilerin bandrolü gibi belgelerin sahtesinin basıldığı bir matbaa tespit etti. Sahte belge basanların izini süren mali polis, yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'e bağlı Şirinevler'deki söz konusu matbaaya dün akşam operasyon düzenledi.

Noter ve üniversite mühürleri ele geçirildi

Operasyonda matbaayı işleten R.S.(45) ile baskın sırasında 17 yaşında olan ancak bu sabah 18 yaşına girdiği öğrenilen oğlu M.A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan matbaadaki aramalarda 600 adet alkol etiketi, 1 adet doldurulmuş lisans diploması, 1 tabaka TABDK bandrol, 2 noter mührü, 1 adet 'üniversite' ibareli mühür, doldurulmaya hazır boş kimlik kartları, çok sayıda boş sürücü belgesi, yüklü miktarda filigran ile sahte belge yapımında kullanılan cihaz ve dijital materyaller ele geçirildi. Baskı tesisi, emniyet ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Yaşı 18'den küçük olduğu için işi oğlu üzerinden yürütmüş

Öte yandan şüphelilerin sahte belgeleri para karşılığında dağıttığı anlaşıldı. Araştırmalar derinleştiren emniyet ekipleri, sahte belgelerin üretildiği matbaayı işleten R.S.'nin, yaşı 18'den küçük olduğu için oğlu M.A.S.'yi belge üretimi ve dağıtımında kullandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan baba ve oğul, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı