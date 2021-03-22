Son dakika Şahap Örcün olayı nedir? Adana'da köprüden atladığı söylenen Şahap Örcün bulundu mu? Son görüntüleri çıktı!
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Son dakika Şahap Örcün olayı nedir? Adana'da köprüden atladığı söylenen Şahap Örcün bulundu mu? Son görüntüleri çıktı!

22.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:12
Son dakika Şahap Örcün olayı nedir? Adana'da köprüden atladığı söylenen Şahap Örcün bulundu mu? Son görüntüleri çıktı!

Son dakika Şahap Örcün olayı nedir? sorusu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Şahap Örcün'e ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 16 Mart tarihi itibarıyla ele alınan Şahap Örcün'e ne oldu sorusunun yanıtı canlı yayında aranıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve Adana'da kaybolan Şahap Örcün kimdir? Şahap Örcün'ün kaybında ismi geçen kişiler de yayına katılıyor.

Şahap Örcün'e ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Son dakika Şahap Örcün olayı nedir?

ADANA'DA KAYBOLAN ŞAHAP ÖRCÜN OLAYI

Arkadaşı Mehmet Ali Tunç tarafından intihara kalkıştığı iddia edilen Şahap Örcün, 53 yaşında ve iki çocuk sahibi.

ŞAHAP ÖRCÜN'E NE OLDU?

Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı nedeniyle ailesi Müge Anlı'ya katıldı. Şubat ayında kaybolan Şahap Örcün'ün arkadaşı, akşam 19:00 sularında Şahap'la intihar etmek için evden çıktıklarını belirtti. Şahap'ın intihar ettiğini söyledi.

İddialara göre Örcün'ün üzerinde yüksek miktarda para vardı ve alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Şahap Örcün, Mehmet Ali Tunç'un iddialarına göre daha önce de intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler.

ŞAHAP ÖRCÜN BULUNDU MU?

16 Mart tarihinde ilk kez işlenen konunun detayları gelmeye devam ediyor. Arkadaşı Mehmet Ali durumun detaylarını aktarmaya devam ediyor.

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