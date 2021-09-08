Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler
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Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Sağlık

Son dakika haberine göre - PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerlerde başlatılan aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğu uygulaması sebebiyle, Edirne'de aşı yaptırmayan vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanenin yolunu tutuyor.

- PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler

EDİRNE - Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerlerde başlatılan aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğu uygulaması sebebiyle, Edirne'de aşı yaptırmayan vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanenin yolunu tutuyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 6 Eylül'den itibaren, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi bulundurmaları zorunlu hale geldi. Bu zamana kadar aşı yaptırmamış ancak yeni uygulamayla birlikte sürekli PCR testi yaptırması gereken vatandaşların çoğu PCR yerine aşı yaptırmayı tercih etti.

Aşı yaptırmadığı ve PCR testi bulunmadığı için bilet alamadı

Aşı yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde bulunan aşı uygulama birimine geldi. Edirne'den başka bir şehre gitmek için otogara gittiğini ancak aşı yaptırmadığı ve PCR testi bulunmadığı için bilet alamadığını söyleyen Burak Can, aşı yaptırma kararı aldığını belirtti. Bir başka vatandaş İbrahim Tunç da, aşısız vatandaşlara kısıtlamaların geldiğini ve ilerleyen günlerde mağdur olmamak için aşı yaptırdığını açıkladı. Aşıya fobisi olduğunu belirten İrem Sadırlı da, PCR testi zorunluluğu sebebiyle aşısını yaptırdığını söyledi.

Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler
Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler
Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler
Son dakika sağlık: PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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