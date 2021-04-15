Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
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Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

İhlas Haber Ajansı / ADEM MELEKE - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı Prof. Dr.

Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

Kansere karşı bir onkolog ve iki genç animasyon sanatçısı

İSTANBUL - Prof. Dr. Berrin Pehlivan, bir kaç ay öncesinde ülkede benzerine pek rastlanmayan, karma disiplinlerden hekimler ve uzmanlarla hizmet veren bir kliniğin açılışına imza attı; Kitap (50 Soruda Kanser), televizyon, köşe yazarlığı, süreli dijital kanal programcılığı vb. ulaşabileceği bütün mecralardan, hastalarına, yakınlarına ve aynı zamanda sağlıklı insanlara ulaşmaya gayret eden Pehlivan'ın son projesi bir Çizgi Film. İki boyutlu animasyonlardan oluşan kısa film, kanser tedavisi süreçlerinde gözden kaçan, pek de akla gelmeyen bir noktaya dikkat çekiyor.

Kanserli çocukların tedavi korkusu

Prof. Dr. Berrin Pehlivan, mesaisi sırasında yaptığı gözlemlerde, bazı çocuk hastaların yüksek teknoloji ürünü makinelerden korktuğunu tespit etti. Çocuk hastaların alışık olmadığı form ve ebatlarda olan radyasyon terapisi, tomografi cihazı gibi makineler, çocukları korkutuyor; tedavi sırasında postürlerini bozmalarına, uygun biçimlerde sabit duramamalarına ve tedavi anında minimal oranlarda da olsa stres yaşamalarına sebep oluyordu. Gerek yazılarında, gerekse söz aldığı mecralarda, kanserin -tedavi öncesi, tedavi ve tedavi sonrası- fizyolojik ve psikolojik süreçlerine sıklıkla dikkat çeken Pehlivan, bu konuda önce iletişim profesyonelleri ardından Bahçeşehir Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ile iletişime geçti.

BAU Animasyonun genç sanatçıları Deniz Koçyiğit ve Mustafa Kara ile bir araya gelen iletişim ekibi kısa kürede çizgi filmi tamamladı ve dijital medyada yayınlanmasını sağladı. Film büyük ilgi gördü; dedesiyle rutin radyoloji tedavisine giden küçük Mehmet'in bir günlük terapisini anlatan çizgi animasyonda "iyi kalpli dev robot, mutlu edilmesi gereken mutsuz hücreler" gibi dikkat çeken, süreçlerin ve tedavilerin nasıl tanımlanabileceğiyle ilgili herkese ipuçları veren detaylar mevcut.

Burak Kozluklu ve Berrin Pehlivan'ın seslendirdiği karakterlerle, minik hastaların kanser ve tedavi algısını değiştirmeyi hedefleyen çizgi filmin benzerlerini sürdüreceğini, paylaşım ve yayılımı anlamında herkesin desteğini beklediğini belirten Pehlivan, kanserin bireylerde sebep olduğu fiziksel tahribatla sınırlanamayacağını, ailede, çevrede ve toplumsal yapıda yaptıklarına da dikkat çekmeye ve kanserin hayatlara dokunduğu her detayla mücadele etmeye devam edeceğini de belirtti.

Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek
Son dakika sağlık: Kanserli çocuklar tedavi korkusunu çizgi filmle yenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM MELEKE

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