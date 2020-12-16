Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum"

16.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:31

Son dakika gündem haberi... Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınmaması gerektiğini belirterek,"Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum.

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınmaması gerektiğini belirterek,"Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." dedi.

Geçirdiği hastalık sonrası görevine dönen Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yöneticisi olarak hasta, sağlık personeli ve hasta yakınları ile sürekli görüştüğünü, tüm gün hastaneyi dolaştığını söyledi.

Vaka artışlarının kasım ayında hız kazandığını hatırlatan Çağlayan, "Kasım ayına kadar kendimizi koruduk. Vaka artışı olunca hastanede yoğunluk yaşandı. Korunmamıza rağmen hastalığa yakalandık." ifadesini kullandı.

Başhekim Çağlayan, nezle bulguları, terleme şikayetleri sonrası 20 Kasım'da yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını aktardı.

Ailevi Akdeniz Ateşi hastası

Hastalığın en ciddi belirtilerini 3. günde yaşamaya başladığını vurgulayan Çağlayan, "Asıl etkiler sırt, kas ve baş ağrıları ile başladı. Akabinde sersemlik, kafayı kaldıramama sorunları oldu. Ben elbette daha önce nezle, grip geçirdim, hatta ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastasıyım, ataklar geçirdim. Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Üzerimden kamyon geçmiş gibi 5-6 günlük çok rahatsız edici bir süreç yaşadım." diye konuştu.

Başhekim Çağlayan, ishal ve bulantı şikayetleri de yaşadığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Yedinci güne kadar sadece günde 5 saat uyanık kalabiliyorsunuz. Sürekli sersemlik hali var. Bir diziyi izleyemiyor, bir kitap okuyamıyorsunuz. Konsantre olamıyorsunuz sersemlikten. Böyle olumsuz etkileri var bu hastalığın. Evde kendinizi izole edip evin içinde bile sevdiklerinizi göremiyorsunuz. Uzaktan konuşuyorsunuz. Hastaneye yatmayanlar için bu en çok şikayet edilen nokta. Hastaneye yatanlar daha ağır geçiriyor tabii. Ben bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Evde bile ağır geçirdim ama hastane sürecinin olmaması, akciğer hastalığının eşlik etmemesi, zatürrenin gelişmemesi benim şansımdı. Şimdi de halsizlik hali devam ediyor."

"Damarları, beyni etkiliyor"

Koronavirüsün sadece akciğerleri değil, vücudun diğer organlarını da etkilediğine işaret eden Çağlayan, hastalığın sadece kısa dönem etkilerinin bilindiğini söyledi.

"Bu hastalık damarları etkileyen, kalbi, beyni etkileyen sistemik bir hastalık esasen. Uzun dönem etkilerini gerçekten daha bilmiyoruz." diyen Çağlayan, şunları kaydetti:

"Bilim dünyası bunu araştırıyor. Özellikle son dönemde kalp krizi ve inme geçiren bazı hastaların ölüm sebebinin bu hastalık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü damarlarda bir iltihap yapıyor ve bu iltihap da damarlarda tıkanıklığa neden oluyor. Böbrekleri ve bütün damarları etkiliyor. Uzun dönem etkileri ile ilgili bilim dünyası araştırmaya devam ediyor. Sonuçları birlikte göreceğiz".

Başhekim Ali Osman Çağlayan, vatandaşın önce kendini, sevdiklerini, sağlık personelini koruması için maske, mesafe ve hijyen kuralına uymasını istedi.

Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum'
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum'
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum'
Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

İlgili Haberler

DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- 'Koronavirüs de deprem gibi bir afet'
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR- "Koronavirüs de deprem gibi bir afet"
Son dakika: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor'
Son dakika: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Hastalar, koronavirüsün basit enfeksiyon olduğunu düşünüyor"
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - 'Telefonla konuşmak, televizyon seyretmek, kitap okumak bile yoruyor'
DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Telefonla konuşmak, televizyon seyretmek, kitap okumak bile yoruyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Erkan Akçay Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! DOKTORLAR KOVID-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "Böyle ağır bir hastalık geçirdiğimi hiç hatırlamıyorum" | Haberler.com Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:31:06. #1.15#
title