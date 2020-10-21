Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak

21.10.2020 16:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:42

Sağlık Bakanlığı, grip aşılarının nasıl bir yol izlenerek yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Sağlık Bakanlığından, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

E-NABIZ ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak

İlgili Haberler

'Grip aşısı olduktan sonra rehavete kapılmayın'
'Grip aşısı olduktan sonra rehavete kapılmayın'
Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
Son dakika haber | Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun
Haber Yorumları (4)
MUZAFFER: Bence tamamen saçmalık parasıyla değil mi kardeşim e nabız da risk gözükmüyor diye ben aşıyı satın alamayacakmıyım. Tamamen saçma bir olay
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEVİNÇ: altı üstü beş paralık bir aşıyı bile her isteyene sağlayamıyorlar. ne güzel aşı üretim tesisimiz vardı kapattılar. cidden bu kadar da olmaz ya.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
METİN: ne aşısı maşısı be kardeşim bu hastalığın AŞISI YOOOKKKKKK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Sezen Aksu Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 17:42:43. #1.14#
title