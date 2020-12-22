Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek

22.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:12

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Eylül ayından beri ülkemizde görülen virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, tüm dünyada panik havası yarattı. İlk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğrayan koronavirüs sonrası açıklamalar da art arda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KISA SÜREDE NETİCELENECEK"

"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir"

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri tüm virüs türleri incelenmektedir

SUŞ NEDİR?

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denir. Farklı suşlar arasında ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek
Haber Yorumları (4)
AFYONLU: TÜRKİYENİN EĞİTİMİ, SANAYİSİ, EKONOMİSİ ÇOK KÖTÜ GENÇLERİN p İ DIŞ ÜLKELERE GİDİP ÇALIŞMAK İSTİYOR. VAY ÜLKEMİN HALİNE VAY.
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ALİ: bu suşları inceleyin artık susş ya
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;:-:;: SÖYLEDIGININ BIR TEKI DAHI DOGRU CIKMAYAN GÜVENIRLIGINI YITIRMIS BIR KISININ SÖYLEMINE ANCAK KADIR INANIR
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