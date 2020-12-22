Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Eylül ayından beri ülkemizde görülen virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi.

Koronavirüsün mutasyona uğramış türü, tüm dünyada panik havası yarattı. İlk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğrayan koronavirüs sonrası açıklamalar da art arda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KISA SÜREDE NETİCELENECEK"

"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir"

SUŞ NEDİR?

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denir. Farklı suşlar arasında ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.