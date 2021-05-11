Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

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Son dakika: Koronavirüs salgınında İstanbul ile ilgili son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentte vaka sayısı ve poliklinik başvurularının yüzde 65; hastaneye yatışlarınsa yüzde 50 oranında azaldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle birlikte salgının seyrini değerlendirdi. Koca, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İstanbul için umut veren gelişmeyi vatandaşlarla paylaştı.

HASTANE YATIŞLARINDA YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışlarda yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde" dedi.

NORMALLEŞME İÇİN SINIR, 5 BİN VAKA OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından vaka sayılarının 5 binin altına düşmesi halinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini belirtmişti.