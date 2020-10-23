Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek

23.10.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:36

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün İstanbul'da yapılan pandemi toplantısına çağrılmayan İBB Başkanı Erkem İmamoğlu'yla ilgili konuştu ve "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım. Kendisi ile de görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında Bursa'yı ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmeden önce açıklamalarda bulunan Koca, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışa geçtiğini bildirdi.

Koca, dün İstanbul'da yapılan koronavirüs toplantısına çağrılmayan Ekrem İmamoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 5 gün İstanbul'da kalacağını aktaran Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını aktardı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık.

"BURSA'DAN BALIKERSİR'E GEÇECEĞİZ"

Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

"SALGIN TÜRKİYE'DE TIRMANIŞA GEÇTİ"

Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşam yapacağımız açıklamalarda paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir.

"VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA"

Buradan İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ını bulmuş durumda. Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da olacağım"

İSTANBUL'DA İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yapacağı ziyarette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmeyi planladığını söyledi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek

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Haber Yorumları (20)
KARİP: Şehir hastanesine yol yapmayıp para yok diyen, sonra dönüp bir tabloya milyonları veren birisinin sağlık konusunda vatandaşa ne yararı olur
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FATİH: Zahmet oldu beee Fahrettin Koca ! ama olsun size R yaptırmayı halk öğretmeye devam edecek ! ve ilk seçimde siz gideceksiniz !!!!!!
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TÜRK: sayı söyle sayıı
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