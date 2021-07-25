Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Sağlık

Son dakika! Türkiye'de 23 milyon kişinin henüz aşılanmadığını belirten Bakan Koca, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir" sözlerine yer verdi.

1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs tedbirlerinde normalleşmeye giden Türkiye'de vaka sayılarında son günlerde artış yaşanmaya başladı. Son olarak 24 Temmuz 2021'de paylaşılan tabloda 12.381 vaka sayısına ulaşılırken, vefat sayısı ise 58 olarak belirlendi.

"SÜRECİ HIZLANDIRMALIYIZ"

Sürekli aşılamanın önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." sözlerine yer verdi.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (1)
MUSTAFA ÖZKAN: Demekki 23 milyon tıp mezunumuz varmış ta haberimiz yok. Ama açık öğretimden tıp okumuşlar muhtemel. Örgün okuyanlar asi yaptırıyor .
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Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Aşılama sürecini hızlandırmalıyız, şu anki sorun tedbirlerin esnetilmesi - Haberler
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