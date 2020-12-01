Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak

Son dakika! Ülkemizde giderek artan koronavirüs vakaları sonrası gözler aşı çalışmalarına çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak. Aralıkta 20 milyon aşı gelecek. Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşılamaya 11 Aralık'tan itibaren kademeli olarak başlanacağını kaydeden Koca, ilk aşının sağlık çalışanlarına yapılacağını söyledi. Koca, ayrıca, aşının kimlere vurulacağı üzerinde de Bilim Kurulu'nun çalıştığını kaydetti.

"YERLİ AŞININ İLK FAZI 14-15 ARALIK'TA BİTER"

Aralıkta muhtemelen 20 milyon aşı geleceği bilgisini paylaşan Koca, "Yerli aşının ilk fazı 14-15 Aralık'ta biter." dedi.

YERLİ AŞIDA FAZ-3 NİSANDA

Bakan Koca, "Nisanda faz-3 'e geçilebileceğini düşünüyorum" dedi.

AŞIYI YAPTIRANLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK

Bilim Kurulu ise aşının öncelikli olarak kimlere yapılması gerektiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Aşıyı yaptıran vatandaşlardan ise herhangi bir ücret alınmayacak.