Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
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Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti.

28.05.2020 00:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:25

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yaş grupları için yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA İLGİLİ BİRÇOK SEÇENEĞİMİZ VAR"

"Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.

"ARTIK SALGIN GÜCÜNÜ REHAVETTEN ALACAKTIR"

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı kontrollü sosyal hayattır. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci elbirliğiyle sürdürmektir.

"BİRKAÇ AY ÖNCESİNİN NORMALİNİ DÜŞÜNMEK İSABETLİ DEĞİL"

İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir. Birkaç ay öncesinin normal düşüncesine, saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir."

Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak

Güncel Manşet

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