Son Dakika: Rakamlar endişe verici! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenli olarak paylaştığı koronavirüs haftalık artış verilerini sosyal medya hesabından yayınladı. Buna göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.

100 BİNDE VAKA SAYISINI PAYLAŞTI

Bakan Koca, illerimizde 100 binde görülen vaka sayısını da paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ ÇANAKKALE, EN AZ ARTIŞ VAN

Tabloya göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 binde en çok vaka görülen ilimiz Çanakkale oldu. 100 binde en az vaka görülen ilimiz ise 6,35 ile Van oldu.

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