Son Dakika: Rakamlar endişe verici! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz - Haberler
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Son Dakika: Rakamlar endişe verici! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi paylaştı. Buna göre bu iller Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenli olarak paylaştığı koronavirüs haftalık artış verilerini sosyal medya hesabından yayınladı. Buna göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

100 BİNDE VAKA SAYISINI PAYLAŞTI

Bakan Koca, illerimizde 100 binde görülen vaka sayısını da paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı

EN ÇOK ARTIŞ ÇANAKKALE, EN AZ ARTIŞ VAN

Tabloya göre 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 binde en çok vaka görülen ilimiz Çanakkale oldu. 100 binde en az vaka görülen ilimiz ise 6,35 ile Van oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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