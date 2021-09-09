Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs yeni Mu varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, "Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an." dedi.

Twitter'da yaptığı paylaşımla rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Koronavirüs yeni Mu varyantı hakkındaki soruya da cevap veren Koca, iki vakanın da İstanbul'da olduğunu ve ikisinin de ciddi bir olmadığını söyledi.

"VARYANTLAR NOKTASINDA DAHA TEDİRGİN OLUNMAMALI"

Bakan Koca konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli.

"MU VARYANTI VAKALARININ İKİSİ DE İSTANBUL'DA"

Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an."

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Son Dakika: Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Derya Baykal Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Umut Meraş Ünal Karaman Lionel Messi Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:04:58. #1.16#

title