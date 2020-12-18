Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı
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Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı

18.12.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:52

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki son durumu değerlendirdi. İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldığını belirten Bakan Koca, "Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu" dedi.

Bakan Koca, il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'da koronavirüs salgınındaki son durumu değerlendirdi.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı

YATAK DOLULUK ORANI VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma olduğunu belirten Bakan Koca, "Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor" dedi.

Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı

"TEDBİRLERE UYUM VE MÜCADELE SONUÇ VERİYOR"

Bakan Koca, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."

Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı
Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı
Haber Yorumları (4)
ÇETİN BAYRAKTAR: Ah bir inanabilsek herseyiniz yalan olduğundan kimse size inanmıyor...
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
DSF: uza çetin uzaa
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BEREN: Ben mutlu oldum .
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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