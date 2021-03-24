Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı

24.03.2021 20:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:36

Son dakika: Bugün düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde görünmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyle ortaya çıktı. Koca, "Bugün 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BioNTech aşılarının Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak" dedi.

"BU AŞI İLK DEFA ÜLKEMİZDE KULLANILACAK"

Müjdeleri arka arkaya veren Koca, "Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla Biontech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1.4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı ,saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı
- Servet Uzun
Servet Uzun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Erkan Kandemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 1.4 milyon doz kullanıma hazır Biontech aşısı ülkemize ulaştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:37:17. #1.16#
title