Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi -Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane sözü, Bakan Fahrettin Koca'dan geldi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti.

Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

-Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde hastane sözü, Bakan Fahrettin Koca'dan geldi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Belediye başkanı Cem Çınar'ın hastane talebi üzerine Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı telefonla arayınca, ortaya herkesi mutlu eden görüşme çıktı.

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesini ziyaret etti. Vatandaşları selamlayan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine yönelik talebi üzerine Bakan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşların da dahil olduğu telefon görüşmesinde, Bakan Koca hastane yapılması sözü verdi. Vatandaşlar Bakan Koca'yı alkışladı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi
Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi
Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi
Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Yener İrem Derici Düm Tek Tek Cimilli İbo
Spor Ali Koç Alex Teixeira Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika sağlık: Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 22:37:56. #1.14#

title