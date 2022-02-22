Son dakika: Şafak operasyonunda polisi gören şüpheli: Hoş geldiniz

ANTALYA (DHA) - ANTALYA merkezli 5 ilde, yasa dışı bahis siteleri üzerinden işlem yaparak kazanç sağlayan şüphelilere şafak operasyonu düzenlendi. Karşısında polisi gören şüphelilerden Ç.G. (24), "Buyurun ağabey, hoş geldiniz" dedi. Gözaltına alınan 20 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından Antalya, Artvin, Adana, İstanbul ve Kırıkkale'de 20 şüphelinin yasa dışı bahis sitesi üzerinden işlem yaparak kazanç sağladıklarını tespit etti. Yabancı operatörlere ait sim kartları kullanarak yurt dışındaki bağlantıları ile iletişime geçtikleri belirlenen şüphelilerin, Artvin'deki sınır kapısı üzerinden de para transferi yaptıkları, dövizin yanı sıra kripto para ile de bahis oynattıkları belirlendi.

Antalya'daki operasyonlarda toplam 16, diğer illerde 4 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandığı kaydedildi.