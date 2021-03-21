Son Dakika: TBMM'de gözaltına alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki eyleminin 5'inci gününde pijama ve terlikleriyle gözaltına alındı. Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atıldığı ve gözaltının bu nedenle olduğu belirtildi. Gergerlioğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyordu. Gergerlioğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İddialara göre Gergerlioğlu abdest almak üzere grup odasını terk ettiğinde, polis tarafından lavaboda gözaltına alındı. Üzerini değiştirmesine izin verilmeyen Gergerlioğlu pijama ve terlikleriyle götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ALDIĞI TESPİT EDİLDİ"

Savcılıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek, Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gergerlioğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.