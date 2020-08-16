Son dakika... Sabah sporu için gittiği koşu parkında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Son dakika... Sabah sporu için gittiği koşu parkında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sabah sporu için gittiği koşu parkında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Bursa'da sabah sporu için koşu parkına giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:43

Sabah sporu için gittiği koşu parkında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da sabah sporu için koşu parkına giden vatandaş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde ikamet eden 30 yaşındaki Ulaş Çelik, sabah saatlerinde evinden ayrılarak, yürüyüş yapmak için evinin karşısında bulunan koşu parkına gitti. Bir süre yürüdükten sonra aniden fenalaşan Çelik yere yığıldı. Kaldırım üzerinde bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaş Çelik'in hayatını kaybettiği haberini alan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk belirtilere göre kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülen Ulaş Çelik, savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika... Sabah sporu için gittiği koşu parkında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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