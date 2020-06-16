Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Son dakika: Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaralı asker olmadığını, sadece Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştuğunu söyledi.

Rus ve Türk askerlerin İdlib'de gerçekleştirdikleri ortak devriye sırasında bir bombanın infilak ettirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaralı asker olmadığını, sadece Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştuğunu söyledi.

KÜÇÜK ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Konaşenkov, "Bugün Eriha ile Urum el Coz yerleşimleri arasındaki güzergahta ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildiği sırada, militanlar M4 karayolundaki durumun izlenmesinin engellenmesi amacıyla bir terör saldırısı girişiminde bulundu. Militanların konvoyun seyrettiği güzergahta bir patlayıcı maddeyi infilak ettirmesi sonucu Rus zırhlı personel taşıyıcıda küçük çaplı hasar oluştu. Devriyeye katılan askerler yara almadı" dedi.

KONUŞLANMA NOKTALARINA DÖNDÜLER

Konaşenkov, tüm askeri teçhizatın ve Rus askerlerin konuşlanma noktalarına döndüklerini de kaydetti.