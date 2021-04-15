Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
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Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın 15 Nisan-31 Mayıs döneminde Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı turizmcileri üzdü.

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Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı

MUĞLA - Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın 15 Nisan-31 Mayıs döneminde Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı turizmcileri üzdü.

Rusya'nın Türkiye'ye 45 günlük uçuş yasağı getirmesi turizmcileri üzdü. 1 milyar dolar gibi bir kayıpla karşı karşı karşıya kalan turizmciler gözlerini Avrupa ve Asya ülkelerine dikti.

Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan Rusya'nın uçuşları iptal etmesi çok üzücü bir durum ifadelerini kullanarak "Sektörümüz pandemi sürecinden dolayı zor günler yaşıyor. Türkiye turizm sektörü zor günler geçiriyor. Rusya pazarı ise bölgemizin en çok hedeflediği en beklentisinin olduğu bir pazardı. Biz bunu geçici bir karar olarak değerlendirmek istiyoruz. Şimdiki maliyeti sektörümüz için çok yüksek. Bu konunun devletler bazında en kısa sürede çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

1 milyon turist, 1 milyar dolar kayıp olacak

Sianji Well Being otelinin yönetim kurulu Başkanı Recai Çakır, Rusya'nın uçuşları iptal ettirmesi nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık bir kayıp olacağını söyleyerek "Heyecanla beklediğimiz Rus pazarının Haziran ayına kadar uçuşların iptal edilmesi haberi turizm sektörünü çok ciddi etkilemiştir. Pandemi sürecine bağlı olarak Pandeminin etkilediğini ve Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğinin de bunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Umarız siyasi değildir, sadece pandemiye dayalı bir karardır. Biz bundan bir ders alıp buna göre önlemlerimizi alıp pandemi sürecindeki hasta sayımızı aşağılara çekebilirsek bu durumu düzeltile bilinir. Otelciler 1 Nisan olarak ve daha sonra 15 Nisan olarak açılışlarını belirlemişlerdi. Bu durum 15 Mayıs ile Haziran ayı ortasına kadar gider. Yaklaşık 1 milyar dolar bir kaybımız olacağını düşünüyorum, 1 milyon turist kaybımız olacağını da düşünüyorum" dedi.

AZKA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ise hiçbir tedbir almayan bir ülkenin uçuşları iptal ettirip tedbir alan bir ülkeye gelmemesinin çok ilginç bir durum olduğunu ifade ederek, "Rusların turizm olarak Türkiye'de payı oldukça hatırı sayılır. Bazı soru işaretleri bizimde kafamızda oluşuyor. Pandemiye yönelik Covid önlemlerinde Ruslar herhangi bir uygulama yapmıyorlar. Şu anda pandemiden önceki normal yaşantılarına devam ediyorlar. Bu durumdaki bir ülke Türkiye'ye niye uçuşları iptal edip bizde neden böyle bir sıkıntı yapıyorlar. Bu duruma biraz farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Bütün devletler bu pandemiyi çok iyi kullanıyorlar. Ülkeler arası bir sıkıntı olduğunda pandemi var, Covid önlemleri var, diyerek bahane üretebiliyorlar. Eğer bir ülkeyi yönetiyorsanız bizler ülkelerine bağlı olan vergilerini veren işletme sahipleri bizde önümüzü görmek istiyoruz. 1 haftalık 10 günlük değil. Matematik profesörleri var, matematiksel olarak hesaplamalarla yaptığımız zarar en aza iner yada zarar ettirmez" dedi.

Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı
Rusların Türkiye'ye gelmemesi pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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