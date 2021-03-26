Son Dakika | Rusya'nın ateşlediği S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Dakika | Rusya'nın ateşlediği S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Rusya'nın ateşlediği S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Son dakika habere göre Rusya'nın geliştirdiği S-400 hava savunma sistemleri ile gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan füzeler, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nden 700 kilometre uzaklıktaki Armavir'deki hedefi vurdu.

Rusya'nın geliştirdiği S-400 hava savunma sistemleri ile gerçekleştirilen tatbikatta kullanılan füzeler, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nden 700 kilometre uzaklıktaki Armavir'deki hedefi vurdu.

Rusya'nın geliştirdiği hava savunma sistemlerinden olan S-400'ler ile yapılan tatbikatlara devam ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Astrahan bölgesindeki Aşuluk, Kapustin Yar Eğitim Üssü'nde S-400 hava savunma sistemleriyle tatbikat gerçekleştirildiği bildirildi. Tatbikatta fırlatılan S-400 füzelerinin yüksek ve alçak irtifada olmak üzere 2 varyasyonda fırlatıldığı ve füzelerin yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Krasnodar bölgesine bağlı Armavir şehrindeki bir hedefi vurduğunu aktarıldı.

Rusya geçtiğimiz yıl uluslararası tatbikatın yanı sıra Rus ordusunun tatbikatlarında da S-400 hava savunma sistemleri ile sık sık tatbikatlar yaparken, Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl da hava savunma sistemleri ile tatbikatlara devam edileceğini belirtmişti. - MOSKOVA

Son Dakika | Rusya'nın ateşlediği S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Mert Günok Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Rusya'nın ateşlediği S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:30:41. #1.16#
title