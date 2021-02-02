Son Dakika: Türkiye'de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı 96,1 oldu
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Son Dakika: Türkiye'de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı 96,1 oldu

02.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:55
Son Dakika: Türkiye'de üretilecek Rus aşısının etkinlik oranı 96,1 oldu

Son dakika: Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" adlı yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının Faz 3 sonuçlarındaki etkinlik oranının yüzde 91.6 olduğu açıklandı. Öte yandan Rus aşısının Türkiye'de üretilmesi için de anlaşmaya varılmıştı.

Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını hala etkisini sürdürürken, virüsün mutasyona uğraması insanları tedirgin etmişti. Üretilen aşılar insanlar için umut olurken, Rusya'nın ürettiği koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Faz 3 çalışmaları tamamlandı.

AŞININ ETKİNLİK ORANI %96.1

Yapılan açıklamaya göre aşının etkinlik oranı yüzde 96.1 olarak bildirildi.

AŞI ARTI 2-5 DERECEDE SAKLANABİLİYOR

Rus aşısı Sputnik V, iki etap aşılama şeklinde gerçekleşiyor. İlk aşı tüpünün enjekte edilmesinden 19 gün sora ikincisi yapılıyor. Rusya Sağlık Bakanlığı direktiflerine göre aşının nakli ve muhafazası artı 2 ile 5 derece arasında yapılabiliyor.

SPUTNİK V TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK

Öte yandan, Rusya'da Gamaley Enstitüsü'nün ürettiği Sputnik-V aşısını dünyaya pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, RIA haber ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamayla, Türkiye'de üretim için Türk ilaç şirketleriyle anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

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