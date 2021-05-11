Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'ın konuşması BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'ın konuşması BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Görüşmenin ardından Lavrov ve Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov