Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı
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Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı

Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'ın konuşması BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'ın konuşması BAKÜ - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Görüşmenin ardından Lavrov ve Bayramov ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı
Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı
Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı
Son dakika haberleri: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ortak basın toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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