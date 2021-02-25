Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi! Füzelerine laf ettiği Rusya da Paşinyan'ın arkasında durmadı

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Son dakika: Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan'ın istifasını istedi, Paşinyan ise darbe girişimine karşı halkı sokağa çağırdı. Paşinyan'ın birkaç gün önce füzelerine laf ettiği Rusya'dan ise konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada "Yaşananlar endişe verici, konu Ermenistan'ın iç meselesidir" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan tarafından Karabağ Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan'da olaylar durulmuyor. Aylardır istifası istenen ve protesto edilen Başbakan Paşinyan, bugün ordu tarafından "Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor" ifadeleri ile istifaya davet edildi.

PAŞİNYAN: ÜLKEDE DARBE GİRİŞİMİ VAR, SOKAĞA ÇIKIN

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Bununla da yetinmeyen Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Ermenistan ile yakın ilişkileri nedeniyle gözlerin çevrildiği Rusya'dan olaylara ilişkin ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan'ın içişleri meselesidir. Anayasal çerçevede kalınmalıdır." ifadelerini kullandı.

RUS FÜZELERİNE SUÇU ATMIŞTI

Öte yandan ülkenin son günlerdeki tartışma konusu olan İskender füzeleri ile ilgili Rusya'nın Paşinyan'a tepkili olduğu iddia edilmişti. Paşinyan, Karabağ yenilgisinin sorumluluğunu üzerinden atmak için, Rus yapımı olan İskender füzelerinin savaşta aslında işe yaramadığını söylemişti. 45 günlük savaşta bunları kullandıklarını, verim alamadıklarını ve ancak yüzde 10'unun düştüğü noktada infilak ettiğini ilan eden Paşinyan'ın bu açıklamalarının ardından ordunun istifa talebi açıklandı.