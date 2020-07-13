Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir Son dakika: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ankara'nın Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine Avrupa ülkelerinden tepki gelirken Rusya'dan şaşırtan bir destek geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, gazetecilerle yaptığı konuşmada Ayasofya'yla ilgili kararın Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu ve diğer ülkelerin karışma hakkı olmadığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili konunun hem Rusya'da hem de dünya ülkelerinde geniş yankı uyandırdığını söyledi.

"İÇİŞLERİNE NE BİZ NE BAŞKALARI KARIŞMALI"

Verşinin, "Genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" dedi.

Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.