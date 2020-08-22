Son dakika... Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
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Son dakika... Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
22.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:05

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın Yaroslavl kentinin Batov Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın beşinci katındaki bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın şiddetiyle katlarda çökme yaşandı. Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Binada patlamanın ardından yangın çıkarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için gece saatlerine kadar yoğun çaba harcadı. Binada çökme meydana gelen bölümlerde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altından çıkarılan 4 kişinin ise ağır yaralı olduğu açıklandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.

Patlama meydana geldiği sırada binanın önündeki parkta bulunan bir anne ve çocuğu patlamanın şiddetiyle büyük panik yaşadı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Enkaz altında ceset arandı

Yaşanan şiddetli patlamadan sonra Rusya Acil Durumlar Bakanlığı binada yaşayanların listesini çıkarmak için çalışma başlattı. Binanın 1992 yılında yapıldığı ve 120 dairenin bulunduğu, kayıtlara göre 342 kişinin yaşadığı ifade edildi. Patlama sırasında binada 115 kişinin bulunduğu öğrenilirken, 77 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin gece yarısı 14 kişiyi enkaz altından çıkardığı açıklandı. Rusya Sağlık Bakanlığı bölgeye seyyar revir kurarken, enkazdan çıkarılan hafif yaralılar burada tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. Sabah saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarında enkaz altında kalan herkes kurtarıldı. Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmalarına başladığı açıklanırken, bina sakinleri bölgelerdeki otel ve barınma evlerine götürüldü. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Doğal gaz patlamasının ilk nedeninin gaz sızıntısı olduğu belirlendi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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