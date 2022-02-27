Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.
Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev'in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı. Bakanlık açıklamasında, 'Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi' denildi.