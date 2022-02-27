Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.

Ukrayna'da başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus birlikleri, Bucha'da bir parkta bulunan zırhlı araç heykelini gerçek sanıp ateş açtı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Kiev'in kuzeybatısında bulunan Bucha bölgesindeki parkta Rus zırhlısı, tank heykelini gerçek sanarak heykele ateş açtı. Bakanlık açıklamasında, 'Bucha'daki Rus işgalciler bir heykelle çatışmaya girdi' denildi.

Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

Son dakika... Rus birlikleri, Ukrayna'da zırhlı araç heykelini gerçek sanarak ateş açtı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tragger, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title