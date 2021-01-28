Yangını görünce şoka giren Rizeli, itfaiyeyi aramak yerine "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı
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Yangını görünce şoka giren Rizeli, itfaiyeyi aramak yerine "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı

28.01.2021 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:17

Rize'de 2 katıl bir evde çıkan yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangını gören ve sosyal medya hesabından canlı yayına başlayan Rizeli bir vatandaş şaşkınlıktan itfaiyeyi aramak yerine yanan kabloları görüp "TEDAŞ'ı arayın" diye bağırdı. Bu durum ise sosyal medyada gündem oldu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Kömürcüler mahallesi Gündoğan Mevkii'nde bugün iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler bütün evi sardı.

ELEKTRİK KABLOLARI YANIYOR, TEDAŞ'I ARAYIN"

Yangını gören bir vatandaş ise hemen cep telefonunu eline alarak sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. Canlı yayında yangını, nasıl büyüdüğünü ve çıktığı yeri anlatan vatandaşın çevredekilere "Elektrik kabloları yanıyor, TEDAŞ'ı arayın" diye bağırması da dikkatlerden kaçmadı.

"EVDE ARILAR DA VARDI"

Geçirdiği şok ve korku nedeniyle itfaiyeyi aramak aklına gelmeyen Rizeli vatandaş "Allah'ını seven gelsin. Cereyan telleri yanıyor. Evde arılar da vardı" diyerek sürekli mahalle halkına seslenmesi dikkat çekti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangını görünce şoka giren Rizeli, itfaiyeyi aramak yerine 'TEDAŞ'ı arayın' diye bağırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DVT: tel önemli
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